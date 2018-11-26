شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجندى بطل الخماسى يتوج بجائزة أفضل رياضى عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث بجائزة أفضل رياضى عربى لعام 2018، بعد حصوله على ذهبية الخماسى فى أوليمبياد الشباب بالأرجنتين.

جاء الحصول على الجائزة بعدما أعلن مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى"، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اليوم الاثنين، حصول أحمد الجندى على جائزة "الرياضى العربى المتميز" لعام 2018.

يذكر أن أحمد الجندى حصل على جائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2018 من الاتحاد الدولى للعبة، بعد تحقيقه الذهبية، بالأوليمباد، فضلا عن المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت أبريل الماضى والبرتغال، وبعدها ذهبية بطولة العالم للشباب أغسطس الماضى بالتشيك.