شكرا لقرائتكم خبر عن لو مكانه هتعمل ايه؟.. نجم الزمالك السابق يغادر برنامجا رياضيا بعد زلزال بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موقف لا يتكرر كثيرا، غادر عماد محمد نجم منتخب العراق لكرة القدم ستديو أحد البرامج الرياضية فى العراق، بسبب هزة أرضية ضربت العاصمة بغداد أمس الأحد، وتزامن وجود عماد محمد على الهواء مباشرة في إحدى الفضائيات للحديث عن الشأن الرياضي العراقي، عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر العاصمة بغداد.

وظهر الارتباك واضحا على عماد محمد بعد الهزة، حيث حاول في البداية مغادرة الأستوديو، لكن مقدم البرنامج طلب منه الجلوس والهدوء، قبل أن يقرر اللاعب العراقى فى نهاية المطاف مقاطعة مشاركته في البرنامج الرياضى.

يذكر أن عماد محمد سبق له أن لاعب لنادى الزمالك خلال عام 2010 ضمن مسيرته الاحترافية.