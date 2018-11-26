شكرا لقرائتكم خبر عن إيدو موسيس يتقدم للحرس بهدف أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح إيدو موسيس، لاعب فريق حرس الحدود، فى التقدم لفريقه على وادى دجلة بهدف مقابل لا شىء فى الدقيقة الرابعة بالمباراة المقامة بينهما باستاد المكس، ضمن فعاليات الأسبوع السادس عشر للدورى.
ويحتل ويحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، بينما دجلة فى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة.
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