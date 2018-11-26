شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس يهزم دجلة برباعية مقابل هدف فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق حرس الحدود على نظيره وادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، فى الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى، بالمباراة التى تقام باستاد المكس .

سجل أهداف الحرس كل من إيدو موسيس بالدقيقة الرابعة عشر ، و إبراهيم عبد الخالق بالدقيقة 43، بينما الهدف الثالث أحرزه إمام عاشور ، و مصطفى جمال أحرز رابع الأهداف بالدقيقة 88 من ركلة جزاء .

بعد تسجيل لاعبى الحرس ثانى الأهداف حاول لاعبو دجلة إدراك التعادل ، ولكن لم تفلح سوى محاولة كريم ممدوح ، حيث أحرز هدف الفريق الدجلاوى الوحيد خلال المباراة .

وبذل ارتفع رصيد الحرس إلى النقطة 18 ، بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 16 .