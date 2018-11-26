شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس يهزم دجلة برباعية مقابل هدف فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب فريق حرس الحدود على نظيره وادى دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، فى الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى، بالمباراة التى تقام باستاد المكس .
سجل أهداف الحرس كل من إيدو موسيس بالدقيقة الرابعة عشر ، و إبراهيم عبد الخالق بالدقيقة 43، بينما الهدف الثالث أحرزه إمام عاشور ، و مصطفى جمال أحرز رابع الأهداف بالدقيقة 88 من ركلة جزاء .
بعد تسجيل لاعبى الحرس ثانى الأهداف حاول لاعبو دجلة إدراك التعادل ، ولكن لم تفلح سوى محاولة كريم ممدوح ، حيث أحرز هدف الفريق الدجلاوى الوحيد خلال المباراة .
وبذل ارتفع رصيد الحرس إلى النقطة 18 ، بينما تجمد رصيد دجلة عند النقطة 16 .
شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس يهزم دجلة برباعية مقابل هدف فى الدورى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .