شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تفاوض الأهلى مع هداف أفريقيا لتدعيم هجومه فى الشتاء بجانب إدارة إبراهيم نور الدين لمباراة الزمالك والجونة تحكيمياً.

يضع مسئولو الأهلى عدد من البدائل، لتدعيم هجوم الفريق، خاصة مركز الجناح، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ،حيث دخل أنيس البدرى لاعب فريق الترجى التونسي، والحائز على لقب هداف دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 أهداف دائرة اهتمامات مسئولى القلعة الحمراء.

خاض مؤمن زكريا لاعب الأهلى، تدريبات بدنية خاصة صباح اليوم الاثنين تحت إشراف عادل مصطفى المدرب المساعد بالفريق.

ينظم الاتحاد المصري لكرة اليد، مؤتمرا صحفيا ظهر غد الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل عقد الرعاية التاريخي مع شركة بريزنتيشن، لكافة أنشطة الاتحاد، كما يتم الإعلان عن حصول بريزنتيشن سبورتس على حقوق تنظيم كأس العالم لكرة اليد التي تحتضنها مصر عام ٢٠٢١، بجانب الحصول على حقوق الاتحاد التسويقية والتجارية.

وافق مجلس ادارة اتحاد الكرة على اعتماد المكآفات الخاصة بمباريات المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكى خافيير اجيرى بعد طلب اللاعبين فى المعسكر الأخير من هاني أبوريدة رئيس الجبلاية صرف المكافآت السابقة لمباراتى اى سواتينى، بحيث تكون مكافأة المباريات خارج الأرض 35 ألف جنيه لكل لاعب.

جدد مسئولو الأهلى مفاوضاتهم مع نظرائهم فى المقاصة، لشراء البوركينى إيريك تروارى لاعب الفريق الفيومي، لتدعيم الوسط الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، أن رامى ربيعة مدافع الفريق يؤدى برنامجًا تأهيليًا للتعافى من آلام الحوض التى أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن المدافع الدولى يؤدى برنامجًا فى الجيم بشكل يومى، ويعقبه بعض الوحدات التدريبية والتأهيلية فى الملعب؛ من أجل التعافى من تلك الآلام.

اختارت لجنة الحكام الرئيسية إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الزمالك والجونة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.