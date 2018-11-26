7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها تفاوض الأهلى مع هداف أفريقيا لتدعيم هجومه فى الشتاء بجانب إدارة إبراهيم نور الدين لمباراة الزمالك والجونة تحكيمياً.
يضع مسئولو الأهلى عدد من البدائل، لتدعيم هجوم الفريق، خاصة مركز الجناح، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ،حيث دخل أنيس البدرى لاعب فريق الترجى التونسي، والحائز على لقب هداف دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 أهداف دائرة اهتمامات مسئولى القلعة الحمراء.مؤمن زكريا يتدرب منفرداً استعداداً للعودة لتشكيلة الأهلى
خاض مؤمن زكريا لاعب الأهلى، تدريبات بدنية خاصة صباح اليوم الاثنين تحت إشراف عادل مصطفى المدرب المساعد بالفريق.بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021 فى مؤتمر صحفى .. غدا
ينظم الاتحاد المصري لكرة اليد، مؤتمرا صحفيا ظهر غد الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل عقد الرعاية التاريخي مع شركة بريزنتيشن، لكافة أنشطة الاتحاد، كما يتم الإعلان عن حصول بريزنتيشن سبورتس على حقوق تنظيم كأس العالم لكرة اليد التي تحتضنها مصر عام ٢٠٢١، بجانب الحصول على حقوق الاتحاد التسويقية والتجارية.35 ألف جنيه مكافأة الفوز للاعبى المنتخب خارج الأرض
وافق مجلس ادارة اتحاد الكرة على اعتماد المكآفات الخاصة بمباريات المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكى خافيير اجيرى بعد طلب اللاعبين فى المعسكر الأخير من هاني أبوريدة رئيس الجبلاية صرف المكافآت السابقة لمباراتى اى سواتينى، بحيث تكون مكافأة المباريات خارج الأرض 35 ألف جنيه لكل لاعب.
الأهلى يطلب شراء تراورى المقاصة مقابل 15 مليون والشيخ
جدد مسئولو الأهلى مفاوضاتهم مع نظرائهم فى المقاصة، لشراء البوركينى إيريك تروارى لاعب الفريق الفيومي، لتدعيم الوسط الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.الأهلى يكشف تطورات إصابة رامى ربيعة وسبب تأخر عودته للتدريبات
أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، أن رامى ربيعة مدافع الفريق يؤدى برنامجًا تأهيليًا للتعافى من آلام الحوض التى أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن المدافع الدولى يؤدى برنامجًا فى الجيم بشكل يومى، ويعقبه بعض الوحدات التدريبية والتأهيلية فى الملعب؛ من أجل التعافى من تلك الآلام.إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة الزمالك والجونة
اختارت لجنة الحكام الرئيسية إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الزمالك والجونة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
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