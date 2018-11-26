إنييستا: مورينيو زرع الكراهية بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة



يرى أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق، أن جوزيه مورينيو، المدرب السابق لريال مدريد، كان سببا في العداوة بين لاعبي قطبي إسبانيا.



ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تصريحات أسطورة البلوجرانا، في حوار أجراه مع برنامج "سالفادوز" الياباني، أشار خلاله إلى أن المدرب البرتغالي أفسد العلاقة بين لاعبي الفريقين في تلك الفترة.



وقال إنييستا: "مورينيو كان العامل الرئيسي، وهذا تسبب في أضرار كبيرة لمنتخب إسبانيا".



وتابع: "الأمر تجاوز حدود التطرف، لم يعد هناك التنافس المعتاد، رأيت الكراهية، هو زرع تلك الأشياء، وكان أمرا لا يطاق".



وحول رحيل جولين لوبيتيجي عن تدريب إسبانيا، واصل: "بعد رحيل المدرب قبل أول مباراة بكأس العالم لم يكن الأمر إيجابيا من الناحية الرياضية، لأن كل شيء يبدأ بصورة سيئة في الغالب ينتهي بشكل سيء".



كما تحدث ذو الـ34 عاما عن الفيديو الذي انتشر مؤخرا له خلال طفولته، وأبدى خلاله تأييد ريال مدريد، وعلق مازحا: "وأنا صغير كنت ألعب لألباسيتي، وخضنا مباراة أمام برشلونة وخسرنا فيها بـ7 أهداف، حينها دخلت في نوبة غضب، وقررت تشجيع الريال".

المصدر: موقع كورة