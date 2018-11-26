رياضة | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

يواجه نادي الزمالك نظيره الجونة، اليوم الإثنين، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بالدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامته علي على ملعب بتروسبورت.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

الزمالك يسعي لمواصلة نتائجه الجيدة خلال الفترة الأخيرة، حيث حقق 5 انتصارات متتالية علي الإنتاج وحرس الحدود ووادي دجلة والداخلية بالدوري وفوز علي الاتحاد السكندري ضمن منافسات البطولة العربية.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

وأعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه لمواجهة الجونة.

قائمة الزمالك لمباراة الجونة في الدوري المصري: حراسة المرمى: عماد السيد - محمود جنش. خط الدفاع: كماتشو - محمد عبد السلام - محمود علاء - حمدي النقاز - بهاء مجدي. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - عبد الله جمعة - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - محمد عنتر - محمود كهربا - مصطفى فتحي- يوسف إوباما. خط الهجوم: كاسونجو - عمر السعيد. جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، حصيلة خوضه 12 لقاء.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الإثنين في الدوري المصري:

تقام مباراة الزمالك والجونة في تمام الثامنة مساءً علي أرضية ملعب بتروسبورت.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة:

من المنتظر أن تنقل المباراة عبر فضائية أون سبورت - النيل للرياضة.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، حصيلة خوضه 12 لقاء، بينما الجونة يتواجد في المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد 14 جولة.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA