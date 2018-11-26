رياضة | يلا شوت | بث حي | Zamalek | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك والجونة بث مباشر| On Sport

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يلا شوت | بث حي | Zamalek | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك والجونة بث مباشر| On Sport

تستضيف أرضية ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز مساء يوم الاثنين، وذلك حين يواجه الزمالك فريق الجونة ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري المحلي، في مباراة يأمل فيها عشاق الفريق الأبيض الفوز من أجل الاستمرار على صدارة جدول الدوري الممتاز.

يلا شوت | بث حي | Zamalek | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك والجونة بث مباشر| On Sport

الزمالك بقيادة فنية سويسرية لكريستان جروس تمكن حتى الآن من إعتلاء صدارة جدول الترتيب، إذ أن الفريق الأبيض يحتل جدول صدارة الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق مصر المقاصة صاحب المركز الثاني.

يلا شوت | بث حي | Zamalek | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك والجونة بث مباشر| On Sport

على الجانب الآخر يدخل فريق الجونة العائد للمشاركة في الدوري المصري الممتاز من جديد هذا الموسم، وهو محتل المركز الثاني عشر بجدول الترتيب، الفريق الذي يديره فنياً هشام زكريا تمكن من أن يحتل المركز الثاني عشر بعد أن خاض 14 مباراة في الدوري هذا الموسم، واستطاع جمع 16 نقطة.

يلا شوت | بث حي | Zamalek | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك والجونة بث مباشر| On Sport

موعد مباراة الزمالك والجونة

وقد قررت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد كرة القدم المصري بأن تٌقام مباراة الزمالك والجونة في الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز مساء يوم الاثنين، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يلا شوت | بث حي | Zamalek | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك والجونة بث مباشر| On Sport

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد الجونة في الجولة السادسة عشر من الدروي المصري من خلال شاشة قناة أون سبورت، كما سيتم نقل مباراة الزمالك القادمة في الدوري من خلال شاشة قناة نايل سبورت.

يلا شوت | بث حي | Zamalek | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الزمالك والجونة بث مباشر| On Sport