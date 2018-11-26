رياضة | kora online | مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star

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تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من نوفمبر، إلى ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث مباراة من العيار الثقيل بين الزمالك والجونة في الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوبام"ا وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

خط الهجوم: كاسونجو.

بطاقة مباراة الزمالك والجونة اليوم في الدوري المصري الممتاز:-

الجونة Vs الزمالك.

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 16).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : استاد الجونة .

المعلقين : حاتم بطيشة (آون سبورت) + مؤمن عبدالغفار (النيل الرياضية) .

موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز:-

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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تنطلق مباراة الزمالك والجونة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

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ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء على الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت وترددها 10853 وقناة نايل سبورت وترددها 11842 بجودة عالية للغاية.

ويتصدر الزمالك المركز الأول في جدول الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحل فريق الجونة في المركز 12 برصيد 16 نقطة.

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