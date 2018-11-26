رياضة | محمد صلاح مع ميسي ورونالدو في قائمة الأكثر صناعة للأهداف بـ 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح مع ميسي ورونالدو في قائمة الأكثر صناعة للأهداف بـ 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي في المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف بالعالم في 2018. وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على واتفورد بنتيجة 3 – 0 فى الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتصدر ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وبرشلونة الإسباني قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالعالم لعام 2018 بعدما ساهم فى تسجيل 65 هدفا، حيث أحرز 44 هدفا وصنع 21 هدفا أخر. وجاء صلاح في المركز الخامس بتسجيل 50 هدفا مع منتخب مصر وليفربول في عام 2018، حيث أحرز 37 هدفا وصنع 13 هدفا. وجاءت قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالعالم لعام 2018 كالتالي: ميسي 65 هدفا "44 هدفاً - 21 اسيست"، سواريز 60 هدفاً "36 هدفاً - 24 اسيست"، كريستيانو رونالدو 55 هدفاً "44 هدفاً 11 اسيست"، جريزمان 51 هدفاً "35 هدفاً 16 اسيست"، محمد صلاح 50 هدفاً "37 هدفاً 13 اسيست".

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