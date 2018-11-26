رياضة | يلا اون لاين مباراة الزمالك والجونة بث مباشر كورة ستار

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يلا اون لاين مباراة الزمالك والجونة بث مباشر كورة ستار

يلتقي فريقي الزمالك والجونة ضمن أحد مباريات الدوري المصري الممتاز، الفريق الأبيض يتواجد في المركز الأول ويأمل في تعزيز الصدارة بإنتصار جديد علي حساب نادي الجونة الصاعد حديثا، فهل ينجح في هذا المخطط، أم يفشله الفريق المنافس، في لقاء سيكون قوي بين الفريقين، ونظرياً يبدو أن الزمالك هو الأقرب لحصد الإنتصار والثلاث نقاط، ويأمل الفارس الأبيض في توسيع الفارق مع أقرب منافسيه.

يلا اون لاين مباراة الزمالك والجونة بث مباشر كورة ستار



تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك والجونة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة.

يلا اون لاين مباراة الزمالك والجونة بث مباشر كورة ستار



نحن في الخليج 365، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الزمالك والجونة مباشر في لقاء اليوم الاثنين 26 / نوفمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك والجونة مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الخليج 365 الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.