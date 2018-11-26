رياضة | yallashoot Zamalek| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر| اهم مباريات الدوري المصري مباشر| شاهد Al Zamalek الآن

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تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من نوفمبر، إلى ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث مباراة من العيار الثقيل بين الزمالك والجونة في الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الاثنين 26-11-2018 والقنوات الناقلة
تنطلق مباراة الزمالك والجونة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
yallashoot Zamalek| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر| اهم مباريات الدوري المصري مباشر| شاهد Al Zamalek الآن
ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء على الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت وترددها 10853 وقناة نايل سبورت وترددها 11842 بجودة عالية للغاية.
ويتصدر الزمالك المركز الأول في جدول الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحل فريق الجونة في المركز 12 برصيد 16 نقطة.
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