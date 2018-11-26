رياضة | عاجل.. استبعاد محمد صلاح من جوائز "جلوب سوكر" لعام 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. استبعاد محمد صلاح من جوائز "جلوب سوكر" لعام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الفنية المنظمة لجوائز "جلوب سوكر" السنوية في دبي بالإمارات العربية المتحدة عن أسماء المرشحين الرسميين لجوائز الأفضل لعام 2018.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العام كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي وأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

واستبعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من قائمة المرشحين لجائزة الأفضل، على الرغم من وصوله مع ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا، وتألقه في الدوري الإنجليزي

وحصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب عربي في عام 2016 لجوائز "جلوب سوكر" عندما كان لاعباً في صفوف نادي روما الإيطالي.