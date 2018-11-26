شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة القاهرة الاقتصادية: تغريم حياتو وسكرتيره مليار جنيه في «الممارسات الاحتكارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الإثنين، بتغريم كل من عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»،«غيابيًا»، وهشام العمرانى، سكرتير عام الاتحاد، «حضوريًا»، مبلغ 500 مليون جنيه لكل منهما، وألزمتهما المحكمة بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة المختصة في اتهامهما بمخالفه قانون منع الممارسات الاحتكارية.

كانت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قدمت بلاغا ضد الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عيسى حياتو، لقيامه خلال رئاسته للاتحاد بـ«مخالفة المادة (8) فقرات (أ) و(ب) و(د) من قانون (5) حماية المنافسة، لبيان إذا كان أموال الاتحاد الافريقى أموالًا عامة أم خاصة، وكشفت التحقيقات بأن أموال الاتحاد أموال عامة».

كما اتهمت «الجرف» في بلاغها رئيس الاتحاد بـ«إساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، وانه يملك وحدة حق استغلاله التجاري وقام بإعطائه لشركة لاجاردير سبورت دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة، وذلك لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتى 2028».