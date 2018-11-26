شكرا لقرائتكم نيمار يقترب من العودة لبرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إعلامية عن إتفاق البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مع إدارة نادي العاصمة الفرنسية على العودة إلى لصفوف برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وفقاً لبرنامج "La Porteria" الأسبانى الذى يعرض على قناة "beteve "، أن نيمار إتفق مع رئيس باريس سان جيرمان على الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجارى والعودة مجدداً إلى صفوف برشلونة.

وكان البرازيلى نيمار دا سيلفا قد رحل عن صفوف فريق برشلونة الأسبانى فى صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو فى صفقة القرن.

رحل نيمار عن صفوف برشلونة من أجل يكون اللاعب الأول داخل صفوف باريس سان جيرمان والوصول مستقبلاً إلى الكرة الذهبية لكن لم ينجح فى التأقلم مع الفريق الفرنسى ويعانى الإحباط داخلياً ومن ثم قرر العودة إلى البلوجرانا.