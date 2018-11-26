شكرا لقرائتكم أحمد الجندي يفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز أحمد الجندى لاعب منتخب الخماسى الحديث بجائزة أفضل رياضى عربى لعام 2018 ، بعد حصوله على ذهبية الخماسى فى أوليمبياد الشباب بالأرجنتين .

جاء الحصول على الجائزة بعد أن أعلن مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى"، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اليوم الاثنين، حصول أحمد الجندى على جائزة "الرياضى العربى المتميز" لعام 2018.

يذكر ان احمد الجندى حصل على جائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2018 من الاتحاد الدولى للعبة ، بعد تحقيقه الذهبية ، بالأوليمبباد فضلا عن المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت أبريل الماضى والبرتغال ومن بعدها ذهبية بطولة العالم للشباب أغسطس الماضى بالتشيك.