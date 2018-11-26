شكرا لقرائتكم كريم الأحمدي: هدف الأهلي الأول قلب المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المغربي كريم الأحمدي، قائد اتحاد جدة، أن الخطأ الذي ارتكب بعد هدف تقدم فريقه، سبب ربكة في الفريق وقاد الأهلي للانتصار 3-1 في ديربي جدة يوم الأحد.
وقال الأحمدي في مقابلة مع "العربية" بعد المباراة: بدأنا بشكل جيد وكنا متقدمين بهدف دون رد، إلا أن الخطأ الذي أتى من هدف التعادل عقد علينا المباراة. وأضاف قائد الاتحاد بأن تضييع الفرص هو سبب الخسائر المتتالية للفريق وقال: أتتنا بعض الفرص للعودة إلى المباراة إلا أن الأهلي استغل الأخطاء، ونحن نواصل التعثر بسبب الفرص الضائعة.
ويقبع الاتحاد يقع المركز السادس عشر "الأخير" في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد نقطتين من 10 مباريات ومبتعداً بـ4 نقاط عن أحد، عن صاحب المركز 15.
شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الأحمدي: هدف الأهلي الأول قلب المباراة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العربية نت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العربية نت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .