شكرا لقرائتكم كريم الأحمدي: هدف الأهلي الأول قلب المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المغربي كريم الأحمدي، قائد اتحاد جدة، أن الخطأ الذي ارتكب بعد هدف تقدم فريقه، سبب ربكة في الفريق وقاد الأهلي للانتصار 3-1 في ديربي جدة يوم الأحد.

وقال الأحمدي في مقابلة مع "العربية" بعد المباراة: بدأنا بشكل جيد وكنا متقدمين بهدف دون رد، إلا أن الخطأ الذي أتى من هدف التعادل عقد علينا المباراة. وأضاف قائد الاتحاد بأن تضييع الفرص هو سبب الخسائر المتتالية للفريق وقال: أتتنا بعض الفرص للعودة إلى المباراة إلا أن الأهلي استغل الأخطاء، ونحن نواصل التعثر بسبب الفرص الضائعة.

ويقبع الاتحاد يقع المركز السادس عشر "الأخير" في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد نقطتين من 10 مباريات ومبتعداً بـ4 نقاط عن أحد، عن صاحب المركز 15.