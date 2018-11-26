شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط توقف بيتروس وبلعمري مباراة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارا بإيقاف البرازيلي بيتروس، لاعب النصر مباراة واحدة والجزائري جمال بلعمري، مدافع الشباب، مباراة واحدة بعد تلقيهما البطاقة الحمراء قي لقاء الفريقين يوم الجمعة الماضي.

وكان بيتروس، لاعب وسط النصر، قد تعرض للطرد بعد الدخول بعنف على قدم مواطنه إيلر سيلفا مدافع الشباب، عند الدقيقة 74، فيما طرد جمال بلعمري بعدما حاول إيقاف هجمة مرتدة مستخدما ذراعه في الدقيقة 95.

وجاء في نص بيان اتحاد القدم: إيقاف بيتروس أراوجو لاعب النصر بيتروس مباراة رسمية واحدة وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وإيقاف جمال بلعمري، لاعب الشباب، مباراة رسمية واحدة.

وبهذا القرار سيغيب الجزائري عن لقاء فريقه أمام الاتفاق يوم الخميس القادم، في افتتاح الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسيعود أمام أحد، فيما سيغيب بيتروس أمام الوحدة يوم الأحد وسيعود أمام الهلال.