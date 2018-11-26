شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل يحافظ الزمالك على صدارة الدورى العام؟ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتربع الزمالك على قمة جدول الدورى العام برصيد 29 نقطة حققها من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالها الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف.

ومع عودة النادى الأهلي إلى المسابقة المحلية، بعد الخروج من دورى أبطال أفريقيا والبطولة العربية، عاد الصراع الكلاسيكى إلى المشهد الكروى، وبدأت جماهير الكرة تتساءل من سيفوز بالدورى العام، وهل الزمالك قادر على البقاء فى الصدارة لنهاية الموسم، وهو ما نرصده فى التقرير التالى..

هل يستطيع الزمالك الفوز بالدورى؟

بالفعل يستطيع الفريق الأبيض انتزاع لقب البطولة للموسم الجارى، لأنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وها ما بدا عايه بتربعه على صدارة جدول المسابقة، ويواصل تقديم العروض القوية، بالإضافة إلى أن القلعة البيضاء هى قلعة بطولات ولدى لاعبيها القدرة على مواصلة مشوار التفوق فى البطولة المحلية.

هل انتصار الزمالك أمام الجونة اليوم يقربه من بطولة الدورى؟

بالتأكيد فوز الفريق الأبيض خلال مباراة اليوم أمام الجونة، بمنافسات الجولة الـ16 من عمر المسابقة، سيساهم فى ابتعاد الفريق الأبيض بالصدارة عن أقرب منافسيه، إلا أنها مجرد مباراة فى مسابقة طويلة تحتاج إلى مزيد من الجهد للتتويج باللقب.

هل الأهلي قادر على العودة لصدارة الدورى؟

بالتأكيد أصبحت أوضاع الفريق الأحمر حرجة فى بطولة الدورى العام، خاصة مع ضغط المباريات المؤجلة، إلا أن أبناء التتش اعتادوا على قهر الصعاب بروح الفانلة الحمراء، ومع تدعيم الفريق ببعض الصفقات القوية فى يناير المقبل سيتمكن النادى الأحمر من سد الثغرات واستعادة المستوى المعهود.

لكن استعادة الأهلي اتزانه يقلب الموازين؟

يحتاج الأهلي لتدعيم صفوفه فى أكثر من مركز خلال انتقالات يناير، وأبرزها مركز صانع الألعاب، الذى يعمل كحلقة وصل بين الدفاع والهجوم، وكذلك ظهير أيسر بمستوى الفريق الأحمر، ومدافع مخضرم، وهذه الصفقات ربما تعيد الأهلى للمنافسة بقوة، ولكن الزمالك لا يقف ساكناً فهناك رغبة قوية لتدعيم صفوفه ومزاحمة الأهلى على التتويج باللقب.