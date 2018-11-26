شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات إصابة رامى ربيعة وسبب تأخر عودته للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، أن رامى ربيعة مدافع الفريق يؤدى برنامجًا تأهيليًا للتعافى من آلام الحوض التى أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن المدافع الدولى يؤدى برنامجًا فى الجيم بشكل يومى، ويعقبه بعض الوحدات التدريبية والتأهيلية فى الملعب؛ من أجل التعافى من تلك الآلام.

وأضاف خالد محمود أن عودة اللاعب للتدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون بشكل تدريجى، لضمان تعافي اللاعب تمامًا من تلك الآلام ولتجنب تجددها، مشيراً إلى أن إعادة أى لاعب إلى التدريبات الجماعية بعد تنفيذه برنامجه التأهيلى يكون بشكل تدريجى دون التحامات أو فقرات بدنية مكثفة، بل متدرجة المستوى لحين التأكد تمامًا من سلامته.