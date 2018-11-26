محمد إيهاب يعلن فوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى

أعلن محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال فوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”.

وكتب إيهاب على صفحته قائلا، “تم إعلانى من الفائزين بلقب (الرياضى العربى) بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى لعام 2017 : 2018 عن إنجاز أفضل وأول رباع عربى بثلاث مداليات ذهبية فى بطولة العالم للكبار وكأول رباع عربى وأفريقى يصعد على منصات عالمية للكبار 4 مرات متتالية أعوام 2014 و15 و17و18 برقم عالمى يتوسطهم ميداليه برونزيه أوليمبيه لعام 2016 وكأول رباع متصدراً التصنيف العالمى لعامين متتاليين 2017 و 2018 وزن 77 كجم.

ووجه إيهاب الشكر لوالدته قائلا، “شكرا لأمى التى تدعو لى فى كل أذان، وشكرا لخطيبتى اللى وشها حلو عليا فى كل مكان، شكرا لحبايبى وأصدقائى ومدربينى وأساتذتى والاتحاد المصرى لرفع الأثقال واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة وجهاز الرياضة العسكرى وكلية التربية الرياضية وشركة الكهرباء التى يعمل بها”.

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