شكرا لقرائتكم تعرف على هدية ظهير الأهلي لفريق المطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدي أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطنى ، لاعبي نادي المطرية الذي يشارك في دوري القسم الثالث "طقم ترنجات". وتعد منطقة المطرية مسقط رأس نجم الاهلي الامر الذي دفعه لمساعدتهم بتخفيف اعباء النادي وتأكيد بالاستمرار فى التواصل ودعم اللاعبين لتحقيق انتصارات تسعد أهالى المنطقة .

ويستعد أيمن أشرف مع ناديه لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدية ظهير الأهلي لفريق المطرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .