شكرا لقرائتكم قبل مواجهة الغد .. أسلحة سولارى لإسقاط روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق ، التي تستعد لمواجهة روما الإيطالي غدًا ، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



سولارى

شهدت القائمة ريال مدريد، غياب كيلور نافاس وناتشو وفاييخو وأودريوزولا وكاسيميرو وريجيلون.



نافاس

وجاءت قائمة ريال مدريد كالاَتي:

كيكو كاسيا، كورتوا، لوكا زيدان، كارفاخال، سيرجيو راموس، فاران، مارسيلو، خافيير سانشيز، توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، ماركوس يورينتي، ماركو أسينسيو، إيسكو، داني سيبايوس، ماريانو دياز، كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور.



كارفاخال

ويحتل ريال مدريد، المركز الأول في المجموعة السابعة بالبطولة القارية برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن الوصيف روما، أما سسكا موسكو يأتي في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، فيما يقبع فيكتوريا بلزن في ذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويطمح ريال مدريد إلى مصالحة جماهيره بعد الخسارة بثلاثية دون رد، السبت الماضي أمام إيبار في إطار الجولة الـ 13 من عمر الدوري الإسباني.