شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة اليوم.. حرس الحدود يتفوق على دجلة 1/6 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثالثة إلا الربع عصر اليوم فرق حرس الحدود مع وادى دجلة فى الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى.

وينحاز التاريخ للحرس، حيث التقى الفريقان قبل لقاء اليوم 11 مرة، حقق حرس الحدود خلالها الفوز فى 6 مباريات، بينما لم يفوز الفريق الدجلاوى سوى فى مباراة واحدة، وفى المقابل انتهت 4 مواجهات بالتعادل بين الفريقين.

تمكن لاعبو الحرس من هز شباك وادى دجلة 13 مرة، حيث أحرز لاعبو فريق الحرس 13 هدفاً فى مرمى الفريق المنافس، فى مقابل 4 أهداف سجلها لاعبو دجلة.

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، بينما دجلة فى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة.