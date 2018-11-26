شكرا لقرائتكم خبر عن سألنا الجماهير.. هل يحتاج الأهلى للتعاقد مع حارس مرمى فى يناير؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تذبذب مستوى محمد الشناوى، حارس مرمى الأهلى، فى الفترة الأخيرة، فى ظل خسارة اللقب الأفريقى والخروج من دور الـ16 فى كأس زايد، يسعى الأحمر لإعادة النظر فى دعم هذا المركز.

وحرص ”الخليج 365” على سؤال الجماهير، هل يحتاج الأهلى حارس مرمى فى يناير؟، وتباينت آراء الجماهير ما بين القبول والرفض، حيث يرى البعض أن الأهلى يحتاج إلى تدعيم مركز حراسة المرمى، واقترحت التعاقد مع محمد عواد حارس الإسماعيلى أو استعادة أحمد عادل عبد المنعم من مصر المقاصة مرة أخرى، فيما يرى البعض الآخر أن الأهلى لم يحتج للتدعيم فى ظل تواجد الشناوى وعلى لطفى وشريف إكرامى.