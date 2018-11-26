شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. بتروجت يفوز على سموحة 1/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة والربع مساء اليوم فريقا بتروجت وسموحة ، فى إطار الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى باستاد السويس. وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين فى الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى، وبالتحديد فبراير 2018، وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف، وأحرز الأهداف شيمس بيكلى هدفين، وهدف سموحة سجله طارق طه. iframe width="946" height="532" src=" " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>>

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