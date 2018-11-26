شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأوليمبية يطير إلى اليابان لحضور العمومية الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر القاهرة مساء اليوم وفد اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة ورئيس اتحاد الفروسية، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسى الحديث، متوجهين إلى اليابان لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية.
وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى يوم 2 ديسمبر فى اليابان.
وتقام على هامش الاجتماعات انتخابات الأنوكا.
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