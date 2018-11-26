شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يدعم 10 مراكز شباب فى الوادى الجديد بمبلغ 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم 10 مراكز شباب بمحافظة الوادى الجديد بإجمالى مبلغ 200 ألف جنيه بواقع 20 ألف جنيه لكل مركز، وتتمثل في مراكز "أسمنت – المعصرة – النهضة – الكفاح - أولاد عبد الله – مرزوق – زخيرة – بغداد – الأربعين 2 – باريس). كما وافق الوزير أشرف صبحى على دعم مركز شباب كفر الشرفا بمحافظة القاهرة بمبلغ 10 آلاف جنيه وتزويده بصالة جيم. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتفعيل دور مراكز الشباب داخل المجتمع، وتكثيف الأنشطة داخلها؛ لتقديم الخدمات للأعضاء بشكل يساهم في رعاية وتنمية مهارات ومواهب النشء والشباب.

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