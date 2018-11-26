شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الاسكواش يتوج بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج المنتخب المصرى لرجال الاسكواش بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى لعام 2018، عن فئة الفريق العربى.

ونجحت بعثة منتخب مصر للاسكواش فى تحقيق إنجاز جديد على الساحة الدولية، بعد فوز محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، عقب تغلبه فى المباراة النهائية على مواطنه المصرى على فرج المصنف الثانى.

وتعتبر بطولة هونج كونج واحدة من أكبر وأهم بطولات الاسكواش، نظرا لعدد نقاط التصنيف التى تضيفها للاعبين، علاوة على قيمة جوائزها المادية التى تبلغ 163 ألف دولار للرجال والسيدات.

كما حصلت رنيم الوليلى على لقب وصيف البطولة بعد خسارتها أمام نظيرتها جولي كينج في المباراة النهائية، وتحتل رنيم صدارة التصنيف العالمي للاسكواش.