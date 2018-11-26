رياضة | كورة لايف.. مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر 26-11-2018 الدوري المصري.. koralive

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر 26-11-2018 الدوري المصري



مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر 26-11-2018 الدوري المصري



الزمالك والجونة بث مباشر , الدور الاول الدوري المصري الممتاز 2018-2019 الاسبوع السادس عشر , من ستاد الجونة في مدينة الغردقة سنكون علي موعد مع سهرة كروية رائعة ستجمع بين الجونة والزمالك في اطار مباريات الاسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر 26-11-2018 الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر 26-11-2018 الدوري المصري



الفريقين قد لعبا وديا منذ اشهر قليلة في استعدادت الفريقين لبطولة الدوري وخلال فترة التوقف وشهدت المباراة تقديم اداء جيد من كلا الفريقين وقد انتهت بالتعادل في مباراة ودية مثيرة للغاية في احداثها , الزمالك يسعي لتحقيق الفوز علي الجونة لختام الدور الاول بشكل صحيح ومواصلة المنافسة علي قمة الدوري المصري هذا الموسم.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر 26-11-2018 الدوري المصري



الزمالك قد تواجه مسبقا مع الجونة في 7 مباريات فاز في 3 مباريات منهم وتعادل في مثلهم وخسر مباراة واحدة فقط من الجونة كانت في الدور الثاني من موسم 2010-2011 في مباراة خسرها الزمالك لظروف صعبة ومرهقة وسجل لاعبي الزمالك 8 أهداف وتلقوا 5 أهداف والي جانب تلك المباريات هناك مباراة الكأس الشهيرة التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3-2.

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر 26-11-2018 الدوري المصري



مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر 26-11-2018 الدوري المصري