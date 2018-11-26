رياضة | يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا الزمالك والجونة | مشاهدة مباراة Zamalek Vs El Gouna FC | بث مباشر LIVE

وبذلك عاد الثلاثى كاسونجو وفرجانى ساسى وحمدى النقاز لقائمة الزمالك بعد غيابهم عن مباراة الداخلية بجانب استمرار استبعاد أيمن حفنى والمغربى حميد أحداد ومعهم حازم إمام وضم محمود علاء رغم الإصابة التى تعرض لها أمام الداخلية.

أعلن الجهاز الفنى للزمالك، قائمة مباراة مواجهة الجونة، التى ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة التى ستقام مساء غدا الإثنين، على استاد بتروسبورت، فى الجولة السادسة عشر بالدورى الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز:-

اختارت لجنة الحكام الرئيسية إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الزمالك والجونة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

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ويدخل الزمالك تحديا جديدا عندما يواجه نظيره الجونة، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت، ويتصدر الزمالك جدول الدورى برصيد 29 نقطة حققها من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالهم الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة حققها من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 7 والهزيمة فى 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 15 هدفًا وسكنت شباكهم 20 هدفًا.