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رياضة | يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا الزمالك والجونة | مشاهدة مباراة Zamalek Vs El Gouna FC | بث مباشر LIVE

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يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا الزمالك والجونة | مشاهدة مباراة Zamalek Vs El Gouna FC | بث مباشر LIVE

أعلن الجهاز الفنى للزمالك، قائمة مباراة مواجهة الجونة، التى ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة التى ستقام مساء غدا الإثنين، على استاد بتروسبورت، فى الجولة السادسة عشر بالدورى الممتاز.

جاءت قائمة الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: عماد السيد - محمود جنش.

خط الدفاع: كماتشو - محمد عبد السلام - محمود علاء - حمدى النقاز - بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد حسن - عبد الله جمعه - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - محمد عنتر - كهربا - مصطفي فتحي- اوباما.

خط الهجوم:كاسونجو - عمر السعيد.

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا الزمالك والجونة | مشاهدة مباراة Zamalek Vs El Gouna FC | بث مباشر LIVE

وبذلك عاد الثلاثى كاسونجو وفرجانى ساسى وحمدى النقاز لقائمة الزمالك بعد غيابهم عن مباراة الداخلية بجانب استمرار استبعاد أيمن حفنى والمغربى حميد أحداد ومعهم حازم إمام وضم محمود علاء رغم الإصابة التى تعرض لها أمام الداخلية.

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا الزمالك والجونة | مشاهدة مباراة Zamalek Vs El Gouna FC | بث مباشر LIVE

بطاقة مباراة الزمالك والجونة اليوم في الممتاز:-

الجونة Vs الزمالك. 

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 16).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : استاد الجونة .

المعلقين : حاتم بطيشة (آون سبورت) + مؤمن عبدالغفار (النيل ) .

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا الزمالك والجونة | مشاهدة مباراة Zamalek Vs El Gouna FC | بث مباشر LIVE

موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز:-

9:00 مساءاً بتوقيت .

8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:00 مساءاً بتوقيت العراق .

8:00 مساءاً بتوقيت السودان .

9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:00 مساءاً بتوقيت تونس .

7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:00 مساءاً بتوقيت قطر.

6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا الزمالك والجونة | مشاهدة مباراة Zamalek Vs El Gouna FC | بث مباشر LIVE

اختارت لجنة الحكام الرئيسية إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الزمالك والجونة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا الزمالك والجونة | مشاهدة مباراة Zamalek Vs El Gouna FC | بث مباشر LIVE

ويدخل الزمالك تحديا جديدا عندما يواجه نظيره الجونة، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت، ويتصدر الزمالك جدول الدورى برصيد 29 نقطة حققها من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالهم الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة حققها من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 7 والهزيمة فى 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 15 هدفًا وسكنت شباكهم 20 هدفًا.

يلا شوت| كورة لايف| مباراة بوكا الزمالك والجونة | مشاهدة مباراة Zamalek Vs El Gouna FC | بث مباشر LIVE

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