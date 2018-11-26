رياضة | نداي وبيبو يقودان هجوم وادي دجلة أمام حرس الحدود

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أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لنادي وادي دجلة تشكيل فريقه لمباراته أمام نادي حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري. تشكيل وادي دجلة أمام حرس الحدود حراسة المرمى: محمد عبد المنصف خط الدفاع: أحمد سالم صافي - خالد رضا – أحمد رمضان بيكهام - السيد سالم خط الوسط : محمد هلال - محمود عبد العاطي - بوزاس فاسيوس - كريم ممدوح خط الهجوم: إبراهيما نداي – بيبو

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