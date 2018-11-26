رياضة | الأهلي يرصد "15 مليون والشيخ" لضم نجم المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرصد "15 مليون والشيخ" لضم نجم المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع البوركيني إيريك ترواري لاعب مصر المقاصة، لتدعيم الفريق الأحمر في الانتقالات الشتوية المقبلة. ويرغب الأهلي في ضم تراوري حيث يبلغ من العمر 20 عاما فقط، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط وصانع الألعاب. وعرض الأهلي على مسؤولي المقاصة حسم صفقة تراوري، مقابل 15 مليون جنيه بالإضافة لإعارة أحمد الشيخ لمدة موسم، من أجل الظفر بخدمات نجم هجوم الفريق الفيومي.

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