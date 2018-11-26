رياضة | الزمالك يتمسك بكهربا وحفني ويتوعد نجومه قبل مباراة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتمسك بكهربا وحفني ويتوعد نجومه قبل مباراة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبيه قبل مباراة الجونة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري.

وطلب رئيس الزمالك من اللاعبين عدم الاعتراض على التحكيم والاحتكاك مع المنافسين حتى لا يتعرضوا للإيقاف مهددًا بتوقيع عقوبات مالية على أي لاعب يخالف تعليماته.

ونقل رئيس الزمالك للاعبين أنه لن يضم صفقات جديدة إلا في أضيق الحدود مؤكدًا أن أيمن حفني ومحمود كهربا لن يرحلا عن الفريق في يناير.