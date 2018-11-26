رياضة | روما يستعيد مانولاس أمام ريال مدريد وشكوك لمشاركة بيليجريني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يستعيد مانولاس أمام ريال مدريد وشكوك لمشاركة بيليجريني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي روما الإيطالي مع منافسه نادي ريال مدريد الإسباني يوم غدا الثلاثاء علي ملعب الاولمبيكو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيقة ‏الآس، إن روما يستعيد مانولاس مدافع الفريق وهو جاهز لمواجهة ريال مدريد غداً، ولكن هناك شكوك حول جاهزية بيليجريني لاعب خط الوسط.

يذكر أن ريال مدريد يعاني خلال هذة الفترة من النتائج السيئة في الليجا، ولكنه يسير بشكل جيد في بطولة دوري الأبطال.