رياضة | بناء الملعب سبب أزمة ريال مدريد هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بناء الملعب سبب أزمة ريال مدريد هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم نادي ريال مدريد الإسباني مستوي سيئ للغاية هذا الموسم، حيث خسر الفريق أكثر من لقاء في الليجا، وتعتبر هزيمته أمام البارسا هي الأبرز هذا الموسم.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏الأس، إن ريال مدريد أصبح فريق ضعيف، ويمكن أن يختبئ سولاري وراء حقيقة أن الفريق ضعف في المواسم الأخيرة، حيث يحافظ فلورنتينو بيريز على الأموال لإعادة بناء الملعب

وان بعد الهزيمة 5-1 في الكلاسيكو أمام برشلونة، 86% من الجماهير الذين شاركوا في تصويت كانو يلوموا الرئيس على أزمة الفريق الحالية.

‏حيث منذ 2014 ريال مدريد دفع 434 مليون يورو أقل من برشلونة على التعاقدات، ورَحَل عن النادي كريستيانو، بيبي، خاميس، موراتا وكوفاسيتش بدون التعاقد مع لاعبين في مستواهم.