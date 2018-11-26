شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 5 جوائز بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، عن فوز مصر بـ5 جوائز بعد تحقيق إنجازات كبيرة في عام 2018، وفي مقدمتهم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وحصد محمد صلاح جائزة الرياضي العربي المتميز، ونال محمد إيهاب، لاعب رفع الأثقال، بجائزة الرياضي العربي، وفاز منتخب مصر لرجال الإسكواش بجائزة الفريق العربي، ونالت نادية عبدالحميد، مدربة الملاكمة، جائزة المدرب العربي، وفاز لاعب منتخب الخماسي الحديث أحمد الجندي، بجائزة رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي.

ونال المستشار تركي آل الشيخ جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في الدورة العاشرة، فئة الشخصية الرياضية العربية.