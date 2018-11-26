شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكمًا للقاء الزمالك والجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد إدارة مباراة الزمالك والجونة، المقررة مساء اليوم الإثنين، في الجولة الـ16 للدوري الممتاز، للحكم إبراهيم نور الدين.

ويعاون «نورالدين» كل من عبدالفتاح عريشة ووائل شعبان، ومصطفى عثمان هو الحكم الرابع، والثنائي محمود ناجي وحسام الجلاد كحكم خامس.

أما لقاء حرس الحدود ووادي دجلة فيديره محمد دسوقي، ويعاونه كريم مهيا وأحمد رشدي، بينما حسين إسماعيلي الحكم الرابع وكلا من محمد سيد بكر وهشام الفلال كحكم خامس.

وأخيرًا مباراة بتروجت وسموحة، ويقودها تحكيميًامحمود وفا، ويعاونه أحمد عطية ومحمود عبدالسميع، بينما شريف مهنا الحكم الرابع وكلا من عمرو عايد وحسن السندبيسي كحكم خامس.