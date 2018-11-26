شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يجري أشعة للاطمئنان على إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري على معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أشعة جديدة للاطمئنان على إصابته في العضلة الضامة.

ويؤدي اللاعب برنامجه التأهيلي بشكل جيد، ويسير وفقًا للجدول الزمني الموضوع له للتعافي من الإصابة.

وأوضح خالد محمود، طبيب الفريق، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الطبي لن يتعجل في قرار إعادة اللاعب للتدريبات الجماعية، مؤكدًا أن هناك برنامجا زمنيا خاصا بإجراء بعض الإشعات التي من شأنها الاطمئنان على حالة اللاعب من فترة لأخرى، لحين الدفع به بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية وبعدها إعلان جاهزيته بشكل تام.