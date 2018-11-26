شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف تطورات برنامج تأهيل «ربيعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول بالنادي، يؤدي برنامجًا تأهيليًا؛ للتعافي من آلام الحوض التي أبعدته عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن اللاعب يؤدي برنامجًا في «الجيم» بشكل يومي، ويعقبه بعض الوحدات التدريبية والتأهيلية في الملعب؛ من أجل التعافي من تلك الآلام.

وأوضح أن عودة اللاعب للتدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون بشكل تدريجي؛ لضمان تعافي اللاعب تمامًا من تلك الآلام ولتجنب تجددها.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن إعادة أي لاعب إلى التدريبات الجماعية بعد تنفيذه برنامجه التأهيلي يكون بشكل تدريجي دون التحامات أو فقرات بدنية مكثفة، بل متدرجة المستوى لحين التأكد تمامًا من سلامته.