شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يستكمل برنامجه التأهيلي مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستكمل أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،برنامجه التأهيلي مساء اليوم الإثنين، تمهيدًا للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي والتواجد في قائمة الفريق خلال المباريات الرسمية.

واشتكى «فتحي» من إصابة في العضلة الأمامية، أبعدته عن المران الجماعي، ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف للعودة من جديد للمشاركة الجماعية.

ويؤدي «فتحي»، مرانه مساء اليوم على هامش المران الأخير للفريق الذي يستعد لمواجهة المقاولون العرب غدا، في إطار منافسات الفريق ببطولة الدوري العام.