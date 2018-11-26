شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يستكمل برنامجه التأهيلي مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستكمل أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،برنامجه التأهيلي مساء اليوم الإثنين، تمهيدًا للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي والتواجد في قائمة الفريق خلال المباريات الرسمية.
واشتكى «فتحي» من إصابة في العضلة الأمامية، أبعدته عن المران الجماعي، ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف للعودة من جديد للمشاركة الجماعية.
ويؤدي «فتحي»، مرانه مساء اليوم على هامش المران الأخير للفريق الذي يستعد لمواجهة المقاولون العرب غدا، في إطار منافسات الفريق ببطولة الدوري العام.
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يستكمل برنامجه التأهيلي مساء اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المصرى اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المصرى اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .