شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري البرازيلي.. لقب عاشر لبالميراس وأول بقيادة سكولاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز بالميراس الذي يدربه لويس فيليبي سكولاري، المدرب السابق لمنتخب البرازيل ولنادي تشيلسي الإنجليزي، لقب الدوري البرازيلي في كرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه.

وفاز بالميراس على مضيفه فاسكو دي جاما 1-صفر، الأحد، في المرحلة 37 قبل الأخيرة، ليرفع رصيده في الترتيب العام إلى 77 نقطة، متقدما بفارق خمس نقاط عن وصيفه فلامنجو الفائز على مضيفه كروزيرو 2-صفر.

وسجل هدف الفوز لبالميراس ديفيرسون في الدقيقة 72، ليضمن اللقب للفريق الذي يتخذ من ساو باولو مقرا له.

وهذا اللقب الثاني في ثلاثة أعوام لبالميراس، وهو يحمل معانٍ عدة لمدربه سكولاري الذي تولى الإشراف عليه في تموز/يوليو الماضي بعد عودته من الصين حيث كان يشرف على جوانجزو إيفرجراندي.

وهو اللقب الأول لسكولاي، صاحب الـ70 عامًا، في بلاده منذ عانى مع المنتخب هزيمة مذلة أمام ألمانيا 1-7 في نصف نهائي مونديال 2014 الذي حلت فيه البرازيل رابعة، بعدما قادها إلى لقبها الخامس في 2002 في ستاد يوكوهاما في العاصمة اليابانية طوكيو على حساب ألمانيا (2-صفر).