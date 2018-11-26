شكرا لقرائتكم عبدالحفيظ: مواجهة المقاولون حديث الساعة فى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن هناك الكثير من الملفات المهمة داخل جهاز الكرة الأحمر فى الفترة الحالية، ولكن تبقى مباراة المقاولون العرب في مقدمة الأهداف في الوقت الحالي والتي تشهد حالة من التركيز داخل فريق الكرة.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن المقاولون العرب من الفرق المميزة، وأنه قدم مباريات جيدة في الفترة الأخيرة ،مشدداً أن أن الجميع يعلم حجم التحديات التي يواجهها الأهلي في الفترة الحالية والمقبلة، خاصة في ظل عدد المباريات التي يخوضها الفريق، والتي تتطلب حالة من التركيز، لتحقيق الأهداف المطلوبة .

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب غدا ضمن منافسات بطولة الدوري العام، ويختتم الفريق استعداداته لهذه المواجهة مساء اليوم في المران الذي يقام على ملعب التتش، ويعقبه إعلان محمد يوسف، المدير الفني المؤقت قائمة الفريق التي تدخل هذه المواجهة .