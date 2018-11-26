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تدريبات خاصة لـ"مؤمن زكريا" فى الأهلي

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جدة - عمرو شويل خاض مؤمن زكريا لاعب الأهلى تدريبات بدنية خاصة صباح اليوم الاثنين تحت إشراف عادل مصطفى، المدرب المساعد بالفريق، ويسعى الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة، وذلك بإخضاعه لتدريبات فنية وبدنية مكثفة.

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وكان محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق قد عقد جلسة مع مؤمن زكريا عقب انتهاء مران أمس، وقاد تدريبات بدنية للاعب؛ من أجل تجهيزه قبل أن يواصل تدريباته اليوم.

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ويختتم الأهلي استعداداته عصر اليوم لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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