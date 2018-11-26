شكرا لقرائتكم الشاطر يكشف موعد إعلان الأهلي أسم الخواجة الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسلام الشاطر، نجم النادى الأهلى السابق، أن القلعة الحمراء تعاقدت مع مدير فنى جديد، وسيتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة، مستبعداً عودة مانويل جوزيه لتدريب المارد الأحمر.

إسلام الشاطر

وقال الشاطر، "الموقف الحالى لبعض الأسماء المطروحة، مانويل جوزيه فنكوش مش هيرجع يدرب تانى، رامون ديار مش حنقدر علي فلوسه، ديسابر بعد أمم أفريقيا لأنه وصل مع منتخب أوغندا ومش عايز دلوقتى.. رينارد نفس الكلام مع المغرب.. ولكن تم التعاقد بالفعل مع مدير فني جديد والإعلان خلال أيام قليلة".