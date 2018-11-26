شكرا لقرائتكم اللجنة المنظمة تعلن المرشحين لجائزة جلوب سوكر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الدولي للرياضة، عن قوائم المرشحين للحصول على جوائز "جلوب سوكر" التي تمنح للأفضل في العالم عن عام 2018.

وذكر الموقع الرسمي لمؤتمر دبي الدولي للرياضة، أن أنطوان جريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي هو الثلاثي المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.



وتوج كيليان مبابي وانطوان جريزمان مع منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم التي أقيمت الصيف الماضي في روسيا، بينما كريستيانو رونالدو على لقب دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد الاسباني قبل انتقاله لصفوف يوفنتوس الايطالي.

فى ذات الصدد، ضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب في العالم كلاً من، ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس ودييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد وديديه ديشامب مدرب فرنسا ويورجن كلوب مدرب ليفربول وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق.

وتوج زين الدين زيدان بلقب دوري ابطال اوروبا للموسم الثالث على التوالي مع ريال مدريد الاسباني، فيما قاد كلوب فريق ليفربول للصعود إلى نهائي المسابقة القارية، بينما حصل دييجو سيميوني مع اتلتيكو مدريد الاسباني على بطولتي الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، وكأس السوبر الاوروبي.

في حين حصل ماسيمليانو أليجري مع يوفنتوس على ثنائية الدوري والكأس في ايطاليا، فيما توج ديشامب بلقب كأس العالم مع منتخب فرنسا.

وتتنافس أندية ريال مدريد وأتليتكو مدريد وليفربول على جائزة أفضل ناد، وسيتم الكشف عن هوية الفائزين بتلك الجوائز في الثالث من يناير المقبل مدينة "دبي" الاماراتية.