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شكرا لقرائتكم صورة.. فاران يستعد لروما على طريقته الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستعد فريق ريال مدريد بقيادة سانتياجو سولاري، المدير الفني لمواجهة روما الإيطالي، غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ومن جانبه نشر نجم الفريق رافاييل فاران صورة بجوار كريم بنزيما في ظل استعداد الفريق للسفر إلى روما
فاران
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