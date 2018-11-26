ظهير أيسر الأهلى يهدى لاعبى المطرية "طقم ترنجات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى أيمن أشرف، لاعب النادى الأهلي والمنتخب الوطنى، لاعبى نادي المطرية الذى يشارك فى دورى القسم الثالث "طقم ترنجات". وتعد منطقة المطرية مسقط رأس نجم الأهلي، الأمر الذى دفعه لمساعدتهم بتخفيف أعباء النادى وتأكيدا لاستمرار التواصل ودعم اللاعبين لتحقيق انتصارات لإسعاد أهالى المنطقة. ويستعد أيمن أشرف مع الأهلى لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا الثلاثاء فى الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى.

لاعبى المطرية بالترنجات



لاعبى المطرية

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