شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: الأهلى أمامه تحديات كثيرة.. والمقاولون بداية مشوار التصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن هناك الكثير من الملفات المهمة داخل جهاز الكرة الأحمر فى الفترة الحالية، ولكن تبقى مباراة المقاولون العرب فى مقدمة الأهداف فى الوقت الحالى، والتى تشهد حالة من التركيز داخل فريق الكرة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن المقاولون العرب من الفرق المميزة، وأنه قدم مباريات جيدة فى الفترة الأخيرة، مشدداً على أن الجميع يعلم حجم التحديات التي يواجهها الأهلى فى الفترة الحالية والمقبلة، خاصة فى ظل عدد المباريات التى يخوضها الفريق، والتى تتطلب حالة من التركيز لتحقيق الأهداف المطلوبة.

ويلتقى الأهلي مع المقاولون العرب غداً ضمن منافسات بطولة الدورى العام، ويختتم الفريق استعداداته لهذه المواجهة مساء اليوم فى المران الذى يقام على ملعب التتش، ويعقبه إعلان محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت، قائمة الفريق التى تدخل هذه المواجهة.