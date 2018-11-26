شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الفهد الغانى مع المقاصة قبل هاتريك إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جذب جون أنطوى ، لاعب فريق المقاصة، الأضواء إليه بشكل كبير بعدما سجل هاتريك فى مباراة فريقه أمام إنبى فى الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى.

وكان المقاصة قد فاز على إنبى بنتيجة 4/3 فى المباراة التى جمعت بينهما أمس.

وقبل أن يسجل اللاعب الغانى الثلاثية فى مرمى الفريق البترولى كان قد تصدر قائمة هدافى اللاعبين الغانيين بالدورى هذا الموسم، بعدما سجل 3 أهداف خلال المباريات التى شارك فيها مع الفريق.

وشارك جون أنطوى مع المقاصة فى 10 مباريات بالدورى ومباراة واحدة بكأس مصر، وأحرز أنطوى 4 أهداف خلال المباريات التى شارك بها، منها هدف بكأس مصر.

وصلت عدد الدقائق التى شارك فيها اللاعب الغانى مع الفريق الفيومى إلى 899 دقيقة بمسابقة الدورى، مقابل 90 فقط بالكأس، وصنع أنطوى هدفا واحدا فقط مع فريق المقاصة.

يذكر أن أنطوى يمتلك رصيد 63 هدفا طوال مشاركته بالدورى المصرى منذ وفد إليه عام 2015 بالتعاقد مع الإسماعيلى.